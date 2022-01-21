/673984/تشكيل-مباراة-الإسماعيلي-والبنك-الأهلي-بكأس-الرابطة

أعلن الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني للإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، في ثالث جولات بطولة كأس الرابطة المصرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، في الثانية والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في الدفاع: عبد الله جمعة - باهر المحمدي - محمد عمار - عصام صبحي

في الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي

في الهجوم: وجيه عبد الحكيم - كارميلو ألجاراناز

تشكيل البنك الأهلي أمام الإسماعيلي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح - أحمدالعش - محمد أحمد "دبش" - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين

خط الوسط: محمود سيد - محمد بسيوني - أحمد سعيد - محمد حامد

خط الهجوم: فادي فريد

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي – عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد عمار – مروان صحراوي – محمد دسوقي

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمود عبد العاطي – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – سايكو كوناتيه – محمد الشامي – جان موريل

الهجوم: كارميلو ألجازانزا – دييجو فيرناندو

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز ، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏