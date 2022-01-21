/673985/تشكيل-مباراة-سموحة-والجونة-بكأس-الرابطة

تنطلق صافرة بداية مباراة سموحة والجونة، بعد لحظات في الثانية والنصف مساء، في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المصرية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، ويأتي على رأسها أليا سيلا، في الهجوم الصريح.

تشكيل سموحة أمام الجونة:

حارس المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: أحمد رمضان - أحمد عيد - خالد عبد الفتاح - محمد شكري

خط الوسط: محمود حليمو - محمد كناريا - مصطفى الخواجة - صديق اوجولا - أبو بكر ليادي

خط الهجوم: اليا سيلا

وفي الجانب المقابل أعلن رضا شحاته، المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، والتي يأتي بها بتكتل في وسط الملعب، لمحاولة تضيق المساحات على الفريق السكندري.

تشكيل الجونة أمام سموحة:

حارس المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - محمود الجزار

خط الوسط: عمرو سعداوي - نور السيد - سيف العجوز - الان كيامبادي

خط الهجوم: محمود شبراوي - خالد قمر - كريم طارق

نتيجة مباراة الإسماعيلي وسموحة

حقق نادي الإسماعيلي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الجولة الاولى من كأس الرابطة المصرية.

وقدم الإسماعيلي مباراة قوية وأستطاع لاعبوه أن يحسموا اللقاء لصالحهم، بينما لم يقدم سموحة المردود الجيد خلال المباراة.

وسجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 5، من تسديدة قوية جائت على يمين الهاني سليمان جارس سموحة الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

وبتلك النتيجة يحصد الإسماعيلي أول 3 نقاط لهم بالمجموعة الثانية التي يأتي الأهلي على رأسها، بينما جاء الزمالك وبيراميدز على رأس المجموعة الأولى والثالثة، وفقاً لترتيب جدول الدوري المصري الموسم الماضي.