رسمياً.. لايبزيج الألماني يضم حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي حتى عام 2023

/673986/رسميا-لايبزيج-الألماني-يضم-حارس-المنتخب-الوطني-والنادي-الأهلي-حتى-عام-2023

أعلن نادى لايبزيج الألماني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، عن التعاقد مع حارس منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووافق النادي الأهلي على احتراف، محمد عصام الطيار حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة الحمراء، إلى نادي لايبزيج الألماني، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، لاسيما وأن عقد اللاعب ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وجاء احتراف الطيار، ليصبح بذلك أول حارس مرمى مصري يحترف في الدوري الألماني، وأيضًا لاستكمال دراسته الجامعية بدولة ألمانيا.

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

حقق الأهلي الفوز في 55 مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، 43 مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

الأهلي صاحب الأرقام الأعلى أمام المقاولون

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 43 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون الأخيرة

حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد عن طريق حمدي فتحي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه امام المقاولون العرب، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة، بعد محاولات عدة من الفريقين على المرمى، من خلال كرة رأسية.

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب بكأس الرابطة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد شرقية، محمد أشرف، أحمد عبد النبي، عبد الجواد أحمد

خط الوسط: محمد محمود، عبد الرحمن مانو، أحمد أشرف، محمد فخري، عمار حمدي، رأفت خليل، صالح نصر، زياد طارق

خط الهجوم: ميدو نبيل، مصطفى أبو الخير، حسام حسن، يوسف شريف، أحمد سيد غريب، محمد ياسر