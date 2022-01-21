/673987/ضبط-250-لفافة-سكر-تموينية-ناقصة-الوزن-معدة-للبيع-بالسوق-السوداء-بسوهاج

نفذت مديرية التموين بسوهاج اليوم بقيادة المحاسب محمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، بالاشتراك مع مباحث تموين سوهاج بقيادة العقيد رأفت رشوان، حملة على الاسواق لضبط المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط 250 لفافة سكر تمويني ناقصة الوزن، بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، ومعدة للبيع فى الاسواق السوداء، بحوزة تاجر يدعى ح ش – 37 عام، مسؤول مركز تعبئة تمويني، ويقطن بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج.

جدير بالذكر أن اللفافة الواحدة تشتمل على 20 كيلو سكر ناقص، واسفرت التحريان عن قصد المذكور للإتجار بالسلع في السوق السوداء، وتم التحفظ على كمية السكر والمتهم وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

الحديث في العيون بجامعة سوهاج

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن قسم جراحة العيون بكلية الطب البشري، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "الحديث في امراض عيون الاطفال"بالاشتراك مع الجمعية المصرية لعيون الاطفال والحول، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور اسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، ونخبة من اعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة، وذلك بمركز المؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بضيوف المؤتمر وقال ان الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من المؤتمرات العلميه، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات العلمية والبحثية بالداخل والخارج، والتي لها مردود ايجابي وعظيم في التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي، مما يؤدي الي تنميه القدرات والمهارات بصفه خاصه و الجامعة بصفه عامه، مثمناً دور قسم جراحة العيون في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المتميزه التي تهدف الي تطوير مهارات الاطباء للوصول إلى مستوى علمي متميز وتقديم خدمه طبية افضل لمرضي العيون.

‏وقال الدكتور اسامه رشاد الشريف ان فعاليات اليوم العلمي تضمنت عدد من الجلسات العلمية حاضر بها اساتذة جراحة العيون من جامعات سوهاج والاسكندرية، والقاهرة، وعين شمس، حيث تم مناقشه كل ماهو جديد وحديث عن امراض عيون الاطفال، وذلك بحضور نخبة من أطباء العيون من الجامعة، ‏واطباء مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية من محافظات أسيوط سوهاج قنا الاقصر.