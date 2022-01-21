/673988/تفاصيل-مسلسل-انا-وهى-الأحداث-ومواعيد-الحلقات-الجديدة

يواصل مسلسل أنا وهي الذي يخوض بطولته الفنان أحمد حاتم بجانب الفنانة هنا الزاهد، تحقيق نجاحات ساحقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشادات عريمة مصحوبة بفيديوت وصور ولقطات من حلقات تم عرضها من قبل.

دوت الخليجيرصد تفاصيل مسلسل أنا وهي ومواعيد الحلقات القادمة

وبدأ الجمهور في البحث عن مسلسل أنا وهي وتفاصيل الأحداث ومواعيد عرض الحلقات القادمة والاخيرة، في اشتياق كبير منهم لمعرفة ما سيدور في الحلقات القادمة، وهة ما سنعرضه خلال التقرير التالي.

مسلسل أنا وهي

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل أنا وهي قذفة سريعة وشيقة حيث تعرف سليم على حقيقة هايدي التي تستغله لمصلحة عملها، الأمر الذي جعله يتركها، كما شهدت أحداث مسلسل أنا وهي على تغيير هند وسليم ليتقارب كليهما من شخصية الآخر، وغيرها من الأحداث المثيرة التي قلبت العمل رأسا على عقب.

مواعيد عرض مسلسل «أنا وهي»

ويعرض مسلسل «أنا وهى»، الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً.

إقرا أيضا: بعد نجاح أحمد حاتم وهنا الزاهد.. مسلسل «أنا وهي» يتصدر تويتر

أبطال مسلسل «أنا وهي»

مسلسل «أنا وهى» تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال المكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال التجديد في الدراما المصرية على مدار الفترة الماضية.

حقيقة إنتاج جزء ثاني من العمل

وكانت قد صرحت هنا الزاهد في وقت سابق، بإحدى اللقائات التليفزيونية بإمكانية إنتاج أجزاء جديدة من العمل إذا لاقى استحسان كبير من الجمهور.

على الصعيد الآخر، تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.