/673992/اسما-شريف-منير-تستنجد-بعد-إصابتها-بكورونا-ادعولي-أنا-متدمرة

كشفت أسما شريف منير، ابنة الفنان الكبير شريف منير، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية.

دوت الخليجيرصد استنجاد اسما شريف منير بالجمهور بعد إصابتها بكورونا

ونشرت اسما شريف منير، فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تحدثت خلاله عن أعراض إصابتها بالفيروس فقالت: «إدعولي عشان أنا مدمرة وتعبانة جدا جسديا ونفسيا محتاجة دعواتكم عشان أنا لوحدي».

أسما شريف منير تدخل في عمل فني جديد

وكانت تعاقدت أسما شريف منير على عمل فني جديد، حيث نشرت صور لها وهي تقوم بالإمضاء على عقد العمل، وكتبت: "هعلن قريب إن شاء الله.. الحمد لله يارب.. بجد متحمسة جدا".

تعافي مديحة حمدي من فيروس كورونا

وفي سياق آخر، تواصل موقع دوت الخليج مع الفنانة القديرة مديحة حمدي، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتي أكدت من خلاله على شفائها بشكل تام من أوميكرون.

وأعلنت مديحة حمدي شفائها من فيروس كورونا المستجد، فقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: ««الحمدلله والشكر لله أنا كويسة اووي، كورونا على فكرة خفيفة جدا، مش عايزين نخوف الناس، وتأثيرها الوحيد جسماني فقط، وتعبي موصلش للرئة بفضل الله».

وأضافت، كاشفة عن أعراض الفيروس: ««عرض خفيف ومنتشر في الجو، مش شرط يكون بيجي مباشرة من فرد لفرد، لكن الحاجة الوحيدة اللي اللي بيعملها هو الإرهاق الجسماني».

واستكملت حديثها بشأن الاجراءات الوقائية لتخطي الإصابة بالفيروس: ««يفضل العزلة، والراحة، ومفيش مثلجات، والغذاء يكون عن طريق الاكل المسلوق».

واختتمت مديحة حمدي، حديثها لتحيا مصر، كاشفة عن أصعب أيامها مع فيروس كورونا المستجد، فقالت: «أنا شفيت من الفيروس، لكن مقدرش أخرج لسة لأني جسمي مرهق، انا عديت اليوم ال15، وكانت أصعب أيام ليه في الفيروس 7,8,9».

لورا عماد زوجة شريف منير تعود للتمثيل

تعود الفنانة لورا عماد زوجة شريف منير إلي التمثيل وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 20 عام، حيث ستقوم بالمشاركة في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، من خلال حكاية” وأنسي روحي وياك”.