محافظ مطروح يشارك بالمؤتمر الطبى السادس للأكاديمية المصرية للتجميل بسيوة

جدة - نرمين السيد - شارك محافظ مطروح خالد شعيب، فى فعاليات المؤتمر الطبى الدولى السادس للأكاديمية المصرية للتجميل، والذى عقد بإحدى الفنادق السياحية البيئية بمنطقة شالى الدكرور فى واحة سيوة.





رحب شعيب بضيوف حسب بيان اليوم الجمعة بالأطباء المشاركين من مصر وعدد من الدول الأجنبية على أرض مدينة سيوة، واحة السحر والجمال، معربا عن خالص تقديره لاختيار واحة سيوة، لاستضافة المؤتمر الدولى السادس للأكاديمية المصرية للتجميل، والذى يحاضر فيه نخبة من رواد طب وجراحات التجميل فى مصر والعالم، والذى يأتى فى إطار الاستغلال الأمثل للمقومات السياحية بالواحة، خصوصا السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات، وما تتمتع به الواحة من العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية والرمال العلاجية وغيرها من المقومات السياحية الأخرى.

وأكد المحافظ ترحيب مطروح الدائم لإقامة مثل تلك المؤتمرات العلمية الهامة وأهميتها فى جذب الأنظار لواحة سيوة، بما يواكب جهود الدولة لوضع سيوة على خريطة السياحة العالمية مع الحفاظ على الطابع البيئى لها، متمنيا لهم الاستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة بواحة سيوة ونجاح المؤتمر والخروج بتوصيات مثمرة وفعالة فى مجال طب وجراحات التجميل.