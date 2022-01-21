وزير الأوقاف: افتتاح 100 مسجد بكفر الشيخ فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم افتتاح 100 مسجد بكفر الشيخ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منها 6 مساجد تم افتتاحها اليوم الجمعة، وكل المساجد على المستوى المعمارى الجيد من الأعداد، والذى يليق بمصر الحديثة، والذى يواكب ما يتم من اعداد وتأهيل للأئمة للرقى بمستوى الخطاب الوسطى المستنير، وذلك فى إطار ما يتم على أرض الواقع فى عصر الدولة المصرية الحديثة، والذى نفتخر ونعتز به من مشروعات متعددة.





جاء ذلك عقب افتتاح وزير الأوقاف اليوم الجمعة لمسجد الأنصارى بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ. وأضاف الدكتور مختار، فى بيان أن هناك تنسيقا مع محافظة كفر الشيخ فى عدد من المشروعات، سواء فى عمارة المساجد أو المشروعات التنموية المشتركة بين المحافظة وهيئة الأوقاف، وإطلاق المشروعات المجتمعية الجديدة،ومنها صكوك الإطعام، ونستهدف كمرحلة أولى 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ، بتوفير 100 طن طعام شهرى، يوزع على الأسر الأولى للرعاية، بعد نجاح صكوك الاضاحى، اطلق هذا المشروع، والذى يهدف إلى خدمة مجتمعية لا توظف العمل الخيرى لصالح جماعة أو أى فكر، إنما نؤدى حق المجتمع علينا بعزة وكرامة ونصل للناس إلى منزلها بمنتهى الكرامة ولا نسمح بتصوير أخذى العطاء ولا توظيف ذلك لأى شيء، إنما هذا حقهم على المجتمع فى إطار مبادرات الحماية المجتمعية التى أطلقها الرئيس ومنها ما تلمسونه على أرض الواقع من مبادرة حياة كريمة التى انطلقت فى القرى والنجوع. وتابع: "ما يحدث بالمساجد يحدث فى كل نواحى الحياة..فكان أهالى كفر الشيخ يقطعون المسافة من القاهرة لكفر الشيخ فى حوالى 3 ساعات، والآن يتم قطعها فى أقل من ساعتين وما يحدث فى المحافظة يدعو للأمل.

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