الإمارات تقدم 39 ألفا و276 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 39 ألفا و276 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالى الجرعات التى تم تقديمها حتى اليوم إلى 23 مليونا و241 ألفا و381 جرعة.





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