مطروح: الانتهاء من الاستعداد لإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، إنه تابع مع مديرى الإدارات التعليمية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، التى ستنطلق غدا السبت.





وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى بيان اليوم، أنه تابع الانتهاء من عملية طباعة الامتحانات وفق المواصفات الواردة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مشيدًا بحسن سير العمل والدقة فى وسائل التأمين. ومن جانبه، شدد إسماعيل جاتو مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان الامتحانية وتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب مع ضرورة تعقيم اللجان.

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