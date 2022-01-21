محافظ كفر الشيخ: أثمن دور الأوقاف فى رعاية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح اليوم 6 مساجد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤكدا أنه يثمن دور وزارة الأوقاف، فيتم اسبوعيا افتتاح مساجد بقرى المحافظة، والمساجد أصبحت مؤسسات تنموية خدمية فالمسجد يقوم بدور قوى فى توعية الشباب والفتيات، وكذلك تجديد الخطاب الدينى.





وأكد جمال نور الدين، أنه مؤخرا وبالتعاون مع وزارة الأوقاف وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى، فسيتم كل شهر توزيع صكوك الطعام، مشيرا إلى أن المحافظة لديها قاعدة بيانات بكل الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا وذلك لتوزيع صكوك الإطعام بشكل شهرى، والبداية ب 2000 أسرة لتوزيع 100 طن طعام، وفى المستقبل سيكون هناك توسع وزيادة ومن الممكن أن تكون هذه الصكوك نصف شهرية، مشيرا بأن الدكتور محمد مختار جمعة وعد بزيادة أعداد الصكوك.

جاء لك خلال افتتاح محافظ كفر الشيخ ووزير الأوقاف لمسجد الأنصارى بقرية طويلة، ومسجد الأنصارى الذى افتتحه محافظ كفر الشيخ، ووزير الأوقاف مكون من طابقين على مساحة 850 مترا لكل طابق، بالإضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 مترا لكل مئذنة وقبة على الطراز الإسلامى مساحتها 350 مترا مربعا، كما يضم 16 دورة مياه، الطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكان للوضوء، والطابق الثانى مكون من المصلى الرئيسى، هو ملحق يضم مكتبة للاطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، والمسجد تم انشائه عام 1949م وتم تجديده عام 2021م بالجهود الذاتية على نفقة أهل الخير.

كما تم افتتاح 5 مساجد أخرى، المسجد الكبير بمنشية الصفا بمركز كفر الشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، والمسجد البحرى بالغنيمة بلاصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر بتكلفة 3 ملايين و410 ألف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين 101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمى بكفر الشيخ على مساحة 340 متر، بتكلفة 900 ألف جنيه،، ومسجد عبداللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.