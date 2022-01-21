ضمن «حياة كريمة».. علاج 1500 مواطن فى قافلة طبية بطنسا ناصر فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال مناقشته محافظ بنى سويف للتقرير، الذى أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنظيم قافلة علاجية على مدار يومى"الأربعاء والخميس 19 و20 يناير الجارى "بقرية طنسا الملق مركز ناصر، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، إذ تم الكشف على 1568 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 56، معمل طفيليات 42، حالات الأشعة 10، استصدار 9 قرارات علاج على نفقة دولة، تحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج

وتضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحى لـ 100 مواطن، والتى تناولت التوعية بموضوعات "الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية، الزواج المبكر، أضرار ختان الإناث، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الطمث "الدورة الشهرية"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

وأشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.