ملف الشباب.. فى «الجمهورية الجديدة» على «إكسترا نيوز»

جدة - نرمين السيد - يناقش برنامج «الجمهورية الجديدة» الذى تقدمه الإعلامية ندى رضا على فضائية «إكسترا نيوز»، ملف الشباب وما يقومون به من دور فى إطار تأسيس الجمهورية الجديدة، كما تناول البرنامج نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أسبوع.





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