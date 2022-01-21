محافظ الشرقية: استخدام أحدث الأساليب فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتى بما يساهم فى زيادة الدخل القومى.





وأضاف المحافظ فى بيان اليوم الجمعة، أن المحافظة تقوم بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والرى.

من جانبه أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنفيذ يوم تدريبى عن زراعة محصول المانجو بقرية الصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس فى حضور الدكتور أحمد زكى بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندسة ليلى قنصوه بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بالمديرية وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين وكذلك تنفيذ مدرسة حقلية عن زراعة محصول الخيار لمزارعى قرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق.

وذلك لتعريف الحضور بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة محصولى المانجو والخيار وأهم الأمراض التى تصيب المحصولين وطرق علاجها وكذلك تعريفهم بأهمية التسميد المتوازن والرى المنتظم وذلك لتحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.