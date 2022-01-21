بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجدين ببنى سويف بتكلفة 3.5 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مسجد النور البحرى بقرية إهوة، بجانب افتتاح مسجد موسى الكبير بابشنا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه للمسجدين"بالجهود الذاتية"، ضمن مجموعة مساجد تم افتتاحها اليوم الجمعة على مستوى الجمهورية، فى إطار خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجتمع المدنى لتطوير وإنشاء المساجد.





وتفقد محافظ بنى سويف المسجد الذى تم تطويره ورفع كفائته بالجهود الذاتية بتكلفة مليون جنيه تحت إشراف "وزارة الأوقاف على مساحة إجمالية 250 مترا، معربا عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح وإعمار بيتا من بيوت الله، وذلك ضمن خطة الوزارة. وأشار المحافظ إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم فى تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامى وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خصوصا وأن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعى. وأكد وكيل وزارة الأوقاف إهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر

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