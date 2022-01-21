بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجدين ببنى سويف بتكلفة 3.5 مليون جنيه

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وتفقد محافظ بنى سويف المسجد الذى تم تطويره ورفع كفائته بالجهود الذاتية بتكلفة مليون جنيه تحت إشراف "وزارة الأوقاف على مساحة إجمالية 250 مترا، معربا عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح وإعمار بيتا من بيوت الله، وذلك ضمن خطة الوزارة.
وأشار المحافظ إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم فى تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامى وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خصوصا وأن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعى.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف إهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية فى إطار خطة الوزارة لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر
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