الفرق المتأهلة لدور 16 امم افريقيا 2022.. مواعيد المباريات

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اسفرت مواجهات دور المجموعات من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، على تأهل 16 منتخب، للدور ثمن النهائي من البطولة، ونأتي في الأسطر القادمة الفرق المتأهلة لدور 16 امم افريقيا 2022 ، ومواعيد المباريات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتستضيف الكاميرون منافسات نهائيات بطولة كأس امم إفريقيا 2021، من التاسع من يناير الجاري، حتى السادس من فبراير القادم.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16

وحجز البلد المستضيف منتخب الكاميرون ومعه بوركينا فاسو، مقعدين في الدور الـ 16 من نهائات أمم إفريقيا 2021، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب متصدرا برصيد 7 نقاط ثم الجابون وصيفا برصيد 5 نقاط ومنتخب جزر القمر كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

وتأهل منتخب نيجيريا عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 6 نقاط.

فى المجموعة الخامسة تأهل منتخب كوت ديفوار فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الإستوائية وصيفا برصيد 6 نقاط.

وفى المجموعة السادسة تأهلت منتخبات مالى، تونس وجامبيا قبل خوض المنتخبات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة فى مرحلة المجموعات.

مواجهات نارية للدور الـ 16 من امم إفريقيا 2022

وسوف تكون هناك مواجهات قوية وتاريخية في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا، والبداية ستكون بين مصر وكوت ديفوار.

المواجهة الثانية ستكون تاريخية لمنتخب جزر القمر لأنه يصعد لأول مرة للكان الأفريقي ويتواجد في دور الـ 16 في سابقة تحدث لأول مرة ويصطدم أمام الكاميرون أصحاب الأرض.

وتضرب تونس موعداً في مباراة قوية أمام نيجيريا في مواجهة هامة وصعبة للغاية على نسور قرطاج.

وتنطلق مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا مساء الأحد المقبل، ولمدة 4 أيام على التوالي حتى الأربعاء.

مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا:

الأحد 23 يناير 2022

بوركينا فاسو والجابون

نيجيريا وتونس

الأثنين 24 يناير 2022

غينيا وجامبيا

الكاميرون وجزر القمر

الثلاثاء 25 يناير 2022

السنغال والرأس الأخضر

المغرب ومالاوي

الأربعاء 26 يناير 2022

كوت ديفوار ومصر

مالي وغينيا الإستوائية

وتقام المباراة الأولى في تمام السادسة مساء، أما المباراة الثانية سوف تقام في تمام التاسعة مساء.