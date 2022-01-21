العربي للتنمية: التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية سيحقق التكامل الاقتصادي بزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين وفتح الأسواق الكورية أمام المنتج المصري

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بعد حضور رئيس الوزراء والرئيس الكوري الجنوبي اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبي حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل

قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر يرجع لدور مصر القوي والمحوري بالشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى قوة الاقتصاد المصري ونجاحه في تحقيق معدلات نمو موجبة رغم تأثر كبرى الاقتصادات بالعالم حتى أصبح ثاني اقتصاد عربي وأفريقي، هذا بالإضافة إلى مناخ مصر الاستثماري القوي والجاذب للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى موقع مصر الجغرافي القوى بالشرق الأوسط وأفريقيا .

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أوضح غراب، أن هذه الزيارة والتي حضرها كبار رجال الأعمال من كوريا الجنوبية وأصحاب الشركات مع الرئيس الكوري الجنوبي ، ستسفر عن المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة المقبلة ما يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا أن المشروعات القومية الكبرى والمناطق الاستثمارية الضخمة بمصر حاليا كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية والعين السخنة بالسويس والتنمية بالصعيد وغيرها من المناطق التي جعلت مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والتي يمكن استثمار الجانب الكوري فيها .

التبادل التجاري بين مصر وكوريا :

وأشار غراب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا سجل 1.9 مليار دولار في أول 10 أشهر خلال عام 2021، حيث بلغ حجم الواردات المصرية من كوريا 1.4 مليار دولار، وحجم الصادرات المصرية 560.2 مليون دولار ، موضحًا أن حجم التبادل التجاري لازال قليل ومع هذه الزيارة سيزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين وسيتم فتح أسواق جديدة بكوريا الجنوبية أمام الصادرات المصرية، هذا بالاضافة إلى الفترة القادمة ستشهد زيادة في عدد الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر والتي يبلغ عددها حاليا 33 شركة فقط.

السياحة الكورية :

ولفت غراب، إلى أن الفترة القادمة ستشهد التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة لمصر، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ومشروعات البنية الأساسية، ومجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والتعاون العسكري والأمني، هذا بالاضافة إلى زيادة عدد الوفود السياحية الكورية الجنوبية لمصر خلال الفترة القادمة، إضافة إلى أن السوق المصري يعتبر بوابة لصادرات كوريا الجنوبية لدول القارة الافريقية، إضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية ودول قارة افريقيا .

التحول الاقتصادي :

وتابع غراب، إلى أن كوريا الجنوبية من الدول الرائدة الناجحة في التحول والتقدم الاقتصادي، فهي تعتبر نموذجا تنمويا يحتذى به، وأن هذه الزيارة جاءت في التوقيت المناسب لأن مصر من الدول التي تتجه نحو التوسع وتوطين كافة الصناعات سيسفر التعاون بين البلدين في تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري وتحقيق الشراكة التمكاملة، هذا بالإضافة إلى نظر كوريا الجنوبية لمصر على أنها سوقا كبيرا في الشرق الأوسط وأفريقيا كما تتميز بموقع استراتيجي قريب من أوروبا، وبالتالي اعتبرت مصر مركزا تجاريا في افريقيا .