توجه منتخب مصر لمدينة «دوالا» استعداداً لمواجهة كوت ديفوار بالدور الـ 16

/673996/توجه-منتخب-مصر-لمدينة-دوالا-استعدادا-لمواجهة-كوت-ديفوار-بالدور-الـ-16

نجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة، له في دور المجموعات، على غريمة القاري منتخب السودان، بنتيجة هدف دون رد، عن طريق محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا الفوز حل المنتخب الوطني في المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة من نهائيات أمم إفريقيا، برصيد 6 نقاط، ويحجز مقعد في الدور الـ 16 من البطولة، بجانب منتخب نيجيريا صاحب الصدارة في المجموعة.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار ياوندي، استعدادًا للسفر إلى مدينة “دوالا”، التي تستضيف مباراة مصر مع كوت ديفوار، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتستغرق رحلة المنتخب الوطني من ياوندي إلى مدينة دوالا 30 دقيقة بالطائرة.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

ويواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري، يوم الأربعاء المقبل 26 من يناير، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1.

المواجهة الأخيرة بين مصر وكوت ديفوار

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.