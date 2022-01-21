/674000/وقفت-معايا-كتير-كانت-بتعاملني-كمشهور-قبل-ماتعرف-تصريحات-أحمد-سعد-عن-أصالة

حل المطرب المصري أحمد سعد ضيفا على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، وذلك في تواجد المطربة السورية أصالة، والذي جمعهما قصة صداقة قوية، استمر حتى هذه الأيام.

دوت الخليجيرصد تصريحات أحمد سعد ببرنامج معكم منى الشاذلي

تصريحات أحمد سعد مع منى الشاذلي

وكان مجمل تصريحات أحمد سعد مع منى الشاذلي، عم المطربة أصالة وعلاقتهما القوية التي جمعتهما، وجاءت تلك التصريحات على النحو التالي:

- أي مطرب لو المطرب اللى قدامه جامد ممكن يتوتر لكن لو هو والمطرب اللى قدامه أصحاب هيغنى احلى كتير.

- وانا قدام اصالة بغنى أحسن بكتير لما أغنى قدام أي حد تاني.

- كنت في بداية حياتى،ومكنتش معروف وهى بتعاملنى معاملة المشهور عشان صوتي.

-كان عندها برنامج بيتعرض في لبنان وجابتنى وطلعت معاها وكنت مستغرب الأجواء.

- كان في نجمة كبير جدا وتاريخ كبير في الغناء وكان لها اغنية هنغنيها احنا التلاتة بس كانت الأغنية لايقة على طبقة صوتى أكتر.

- أصالة في الموقف ده فضلت مصممة على انى أغنيها وفضلت واقفة معايا.

أصالة تفجر تصريحات جريئة في برنامج معكم

وفجرت أصالة مجموعة تصريحات جرئية، حول معاناتها من صدمة نفسية حادة، تخطتها وحيدة، وكيف اتخذت المهدئات والأطباء النفسيين مخرجا لهذه الصدمة، فقال خلال لقائها ببرنامج معكم منى الشاذلي:

- أول مرة أتوحد مع نفسي، وأصبحت شخصين من كتر ما في آلام مرت عليا أقسى بكثير من أني أستوعبها.

- اللي صار كان أكبر بكتير من قدرتي فاضطريت أكون شخصين واحدة تطبطب على التانية.

- كنت قاسية على حالي بشغلي وبحياتي وبالتزاماتي الإنسانية والاجتماعية.

-أنا بدي كون صديقة لحالي لأني اكتشفت أني حاطة حالي بآخر القائمة.

- مرة اتفلسفت واخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ولم استطع الوقوف على رجلي.

- انفصلت عن الادوية قبل عيد ميلادى بأيام.

قررت أخد من الأشياء أحلى ما فيها، مثل علاقتي بأولادي وأصحابي وعائلتي، وقررت أرجع لحياتي وصحتي وأكون حرة وعلى راحتي.

-لما بغني وأنا حافية أحلى ألف مرة وأنا بغني بكعب.

لو تتركوها عليا والله العظيم البس زي اليوجا جلابية ما لها لون مخيطة وأحط مسبحتين برقبتي وأطلع حافية على المسرح.