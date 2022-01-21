/674001/الجمهور-يتعاطف-مع-أديل-بعد-انهيارها-بالبكاء-بسبب-إصابة-فرقتها-بكورونا-فيديو

تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فيديو للمطربة العالمية أديل، نشرته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت به وهي منهارة بالبكاء، بعد الغاء جميع حفلاتها واصابة فرقتها بفيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الفيديو المنتشر لأديل وهي تنهار بالبكاء

وبدأ تعاطف الجمهور مع النجمة العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تتصدر مؤشرات البحث وتريندات المواقع الشهيرة.

أديل تبكي بعد إصابة فرقتها بفيروس كورونا

اعتذرت أديل في بداية الفيديو لجمهورها، قائلة: أنا أسفة جدا.. لقد حاولنا وبذلنا كل ما في جهدنا لإقامة الحفلات، لكن تم تدمير كل شيء إنها لا تستطيع فعل شيء، وتم تأجيل الحفلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشفت أديل أن نصف فريقها الغنائي؛ أصيب بـ فيروس كورونا، فقالت: أنا أسفة للغاية، لقد كنا ننتظر هذه الحفلات كثيرا، وأنا مستاءة للغاية وأشعر بالإحراج كثيرا، وأعتذر لكل شخص كان سيحضر الحفل.

واضافت: سنعيد وضع جدول جديد بمواعيد الحفلات ونعمل على ذلك الآن، أنا فعلا أسفة للغاية.

اسما شريف منير تستنجد بعد إصابتها بالفيروس

على نفس السياق، كشفت أسما شريف منير، ابنة الفنان الكبير شريف منير، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية.

ونشرت اسما شريف منير، فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تحدثت خلاله عن أعراض إصابتها بالفيروس فقالت: «إدعولي عشان أنا مدمرة وتعبانة جدا جسديا ونفسيا محتاجة دعواتكم عشان أنا لوحدي».

إنجيل علاء تكشف تداعيات فيروس كورونا

وحرصت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، طمأنة الجمهور على حالتها الصحية، مشيرة إلى تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وراوية معاناتها مع الفيروس.

وأوضحت: «انا تحاليلي كانت وحشة اوي.. تجلط والتهاب مأثر على جسمي كله والأعراض كانت صعبة في الأول.. رعشة وحرارة وآلام زي سكاكين في الضهر والحمد لله اتحسنت كتير».

واختتمت موجهة الشكر لجمهورها السؤالهم عليها: «شكرا اوي على سؤالكم ودعواتكم وخلوا بالكم على نفسكم وعلى اللي حواليكم وربنا يشف كل مريض ويحفظ الجميع».