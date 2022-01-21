وصول اللاعب محمد زيدان لتشييع جثمان والده فى بورسعيد.. صور

وصول اللاعب محمد زيدان إلى مسجد الكبير المتعال بنطاق حي الزهور لتشييع جثمان والده بمسقط رأسه في محافظة بورسعيد.

وصل اللاعب محمد زيدان نجم منتخب مصر وبورسيا دورتموند الألماني سابقاً، برفقة أسرته إلى المسجد لتشييع الجثمان بمقابر بورسعيد، حيث وافته المنية أمس الخميس إثر أزمة صحية.

ومن جانبهم، قال أهالي المنطقة التي عاش فيها عبدالله زيدان - والد اللاعب محمد زيدان، إنه كان يجلس بجانبهم الأسبوع الماضي خلال تواجده في المقهى، ودار بينهم حوار وكان حينها يشاهد إحدى مباريات الدوري الإنجليزي.

وأشادوا بخلقه الحسن وسيرته الطيبة والخير الذي كان دائم فعله مع كل الأهالي بمنطقة شارع البازار، مؤكدين أن هذا الخبر مؤلم عليهم جدا وفقدوا رجلا من رجال الخير ببورسعيد.

يذكر أن محمد زيدان بدأ مشواره الكروي مع نادي الجمارك ببورسعيد، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردز بريمن، وماينز، هامبورج، بروسيا دورتموند.

وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر، عامى 2008، و2010.