/674010/منى-زكي-في-مرمى-الانتقادات-بسبب-اصحاب-ولا-أعز-متهم-بـ-الإباحية

وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم «أصحاب ولا أعز»، على شبكة نتفلكس.

دوت الخليج يرصد هجوم الجمهور على فيلم «أصحاب ولا أعز»

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية»، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

انتقادات لاذعة لمنى زكي بعد اصحاب ولا اعز

وجاءت بعض تعليقات الجمهور عليها، على النحو الآتي: «الفيلم مش حلو، ولا يراعي ثقافتنا وعاداتنا، أنا أسف بس فيلم سيء جدا، فيلم غير ثقافتنا ومش عارف عايز توصلونا لفين، غير لائق بيكي وبمجتمعنا أول ماحبلكيش عمل».

فيلم أصحاب ولا أعز يناقش المثلية الجنسية

ويناقش فيلم أصحاب ولا أعز موضوع المثلية الجنسبة بين أبطاله، الأمر الذي زاد من غضب الجمهور واشعل ضيقهم، اذ قدم اللبناني فؤاد يمين شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه، وطالت الانتقادات أيضا بعض من مشاهد الفيلم خاصة ألفاظه التي وصفها الكثيرون بالخارجة.

أحداث فيلم «أصحاب ولا أعز» ومقارنته بفيلم Perfect Strangers

تدو أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

بينما فيلم Perfect Strangers فيدور حول رقم قياسي في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، والنسخة العربية منه يقوم ببطولته كلا منمنى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.