أحمد حليم يطرح أغنية جديدة بعنوان «وتلمح»

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية تلميح للفنان الشاب أحمد حليم

ويعد كليب «وتلمح» ، من إنتاج شركة غاليديا للإنتاج الفنى ، وهى من كلمات محمود فاروق ، ألحان مدين ، توزيع وميكس وماستر يحيي يوسف ، مدير إنتاج تيتو الشيخ ، منتج فنى حسين أمين ، مدير تصوير مصطفى أحمد وإخراج إسلام حمدان.

كلمات أغنية وتلمح

‏‎وتلمح فى الطريق فرصه تقول هى

‏‎وتلمح فى الوشوش ضحكه تقول ليا !

‏‎وبين هى وبين ليا تبات راضى وصافى النيه وبالك من الهموم فاضى و ملغيه

‏‎وتحدفك الحياة طوبه تفاديها

‏‎تتكعبل فى ميت حفرة تعديها

‏‎محال تيأس من الدنيا

‏‎ ماتستسلمش لو ثانيه

‏‎هتيجى الفرصه ويكون لك مكان فيها

‏‎وياما دموع مداريها كتير حكايات مخبيها

‏‎وياما هموم فى وسط اليوم قصاد الباب بترميها

‏‎ويوم مغلوب ويوم غالب

‏‎.. ولا بتشيل ولا تعاتب .... ولا بتلوم ولا حابب دا اللى فى الناس مكفيها ..

‏‎بيجوا كتير عليك وتعدى وتسامح بتفتح فى النهارده وتقفل امبارح

بتيجى كتير على نفسك ومش لاحق تاخد نفسك

ومن قلبك تقول الناس لبعضيها

على قد اللقا على قد ما تفارق ولا عمر اللى باعك كان معاك فارق

بتتعب ياما وتعانى تقع لكن تقوم تانى

جبل احزان وسبحانه عالم بيها.

جلسة تصوير للمطرب أحمد حليم

وخضع المطرب أحمد حليم ، أثناء تصوير هذا الكليب لأحدث جلسة تصوير له بتوقيع المصور الفوتوغرافى محمود عاشور.‏‎

أعمال أحمد حليم

وعلى الجانب الآخر أطلق المطرب أحمد حليم ، مع بداية هذا العام سينجل غنائى جديد يحمل إسم «عاش يا جامد» ، والذى يستعد لتصويره قريبًا ، وهو من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع طارق عبد الجابر.

ومن جانبه توجه حليم ، بالشكر إلى جمهوره مؤكدًا : على حرصه المستمر بأن يقدم لهم على فترات متقاربة كل ما هو جديد غنائياً وموسيقياً ، سواء فى صورة ألبومات أو أغانى منفردة .

ويذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد حليم ، أغنية «الناظر» وهى من كلمات مصطفى حسن ، ألحان سامح كريم ، توزيع أحمد عبد السلام وإخراج غاليديا.