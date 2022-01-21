/674004/نائب-الشيوخزيارة-رئيس-كوريا-الجنوبية-لمصر-بداية-انطلاقة-اقتصادية-كبرى-بين-البلدين

قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن استقبال الرئيس السيسي، لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، موون جاي، بداية لانطلاقة اقتصادية وتجارية كبيرة بين مصر وكوريا الجنوبية، باعتبارها واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، كما أنها أول زيارة لرئيس كوريا الجنوبية لمصر منذ 16 عامًا.

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ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بالإعلان خلال الزيارة على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين الجانبين، المصري وكوريا الجنوبية، وبما يتناسب مع إمكانات ومقدرات كل من مصر وكوريا الجنوبية، ويساعد مصر على الاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

نائب الشيوخ : زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر بداية انطلاقة اقتصادية كبرى بين البلدين

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر خلال السنوات الماضية وعبر تجربة إصلاحية واقتصادية كبيرة، حرصت على تعزيز علاقاتها مع كبريات القوى الاقتصادية العالمية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وغيرها من القوى العالمية، مشيدا بزيارة رئيس كوريا الجنوبية لمصر والمباحثات الموسعة التي اجراها مع الرئيس السيسي، لفتح صفحة أكثر قوة وتعاونا مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات.

واختتم النائب احمد محسن، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة للتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية والتعاون الإنمائي وفي مجال السكك الحديدية.