/674006/حياة-كريمة-معدلات-الانجاز-بالمبادرة-تسير-وفق-المخطط-لها
تحدث الدكتور ولاء جاد عبد الكريم، مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة، عن انجازات مبادرة حياة كريمة وما استاطاعت تحقيقه من عمل مروعات اساسية ومجمعات صناعية.
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وجاء ذلك خلال مدداخلة هاتفية لله عبر فضائية اكترا نيوز، منوها أن معدلات الانجاز لمبادرة حياة كريمة تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، بل وفي بعض الاحيان تكون سابقة لهه بعدد كبير من التدخلات.
حياة كريمة: معدلات الانجاز بالمبادرة تسير وفق المخطط لها
واوضح الدكتور ولاء عبد الكريم أن حياة كريمة استطاعت ان تكفل كثير من مشروعات البنية الأساسية في القرى، مرافق الخدمات المجتمعية، مضيفا أن على وشك الانتهاء مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى.
مجمعات الخدمات الحكومية
واوضح عبد الكريم أن مجمعات الخدمات الحكومية يضم 6 خدمات متضمنة منها خدمات الادارة المحلية ، التضامن الاجتماعي ، التموين السجل المدني والشهر العقاري>
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