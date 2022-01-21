/674007/تشكيل-الأهلي-أمام-المقاولون-العرب-بكأس-الرابطة-الأحمر-بقيادة-عمار-حمدي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : رأفت خليل وعبدالجواد عبدالرحمن ويوسف شريف محمد ومحمد ياسر وصالح نصر واحمد سيد عبدالنبي وأحمد أشرف وحمزة علاء وأحمد سيد غريب.

تشكيل المقاولون امام الأهلي

كالتالي: حسن شاهين، باسم علي، محمد سمير، أحمد الكوهيـ أحمد عبد العزيز، أحمد عادل، أحمد كابوريا، عبد الله ياسين، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، حسن الشامي، أمير عابد، محمد مجلي، كريم مصطفى، أحمد داوودا، فضل أباظة، محمد هاني تريكة.

ويلتقي الأهلي مع فريق المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

البحث عن الفوز الأول للأهلي

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم امام المقاولون العرب، بكل قوة في محاولة تحقيق الفوز وإقتناص أول ثلاث نقاط كاملة له في بطولة كأس الرابطة، بعد التعادل في المباراتين السابقتين.

يبحث الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، عن أول انتصار للمارد في بطولة كأس الرابطة امام المقاولون، في ظل تواجد العديد من الأسماء الجديدة على الكرة المصرية الممتازة.

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد شرقية، محمد أشرف، أحمد عبد النبي، عبد الجواد أحمد

خط الوسط: محمد محمود، عبد الرحمن مانو، أحمد أشرف، محمد فخري، عمار حمدي، رأفت خليل، صالح نصر، زياد طارق

خط الهجوم: ميدو نبيل، مصطفى أبو الخير، حسام حسن، يوسف شريف، أحمد سيد غريب، محمد ياسر

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.