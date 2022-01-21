مهرجان القاهرة السينمائي ينعي المخرجة نوران شريف

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رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس الموافق 20 من شهر يناير الجاري، المخرجة نوران شريف، بشكل مفاجئ صدم كل محبيها وأصدقائها بالوسط الفني.

دوت الخليج يرصد نعي مهرجان القاهرة لنوران شريف

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للمخرجة، وعلقت عليها قائلة: ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المخرجة نوران شريف، التي وافتها المنية عقب تعرضها لأزمة صحية طارئة. كانت نوران قد عملت ضمن فريق المهرجان منذ عام 2019 في منصب مديرة ورش أيام القاهرة لصناعة السينما».

من هي نوارن شريف

اسمها، نوران محسن عبدالجليل شريف، تخرجت من كلية الفنون التطبيقية من جامعة حلوان، شاركت بأفلامها في عدد من المهرجانات السينمائية وكان من ضمنها فيلم "آمن جدا" بطولة ثراء جبيل وسلوى محمد علي.

فيلم آمن جدا لنوران شريف

شاركت بفيلمها "آمن جدا" ضمن فاعليات مهرجان Dances With Films Festival الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

تدور أحداث الفيلم داخل صيدلية في إطار إجتماعي كوميدي تشويقي.

فيلم "آمن جدًا" بطولة الفنانة ثراء جبيل، بجانب كل من سلوى محمد علي، ووئام عصام، وتأليف نوران شريف، ووجيه صبري، ومن إخراج نوران شريف.

يذكر أن عبّر صنّاع فيلم "آمن جدًا" عن سعادتهم بعرض الفيلم في مهرجان Dances With Films Festival بـ أمريكا.