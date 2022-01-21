/674011/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-الإسماعيلي-والبنك-الأهلي-بكأس-الرابطة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح الإسماعيلي من افتتاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 16 من عمر المباراة، عن طريق وجيه عبد الحكيم، من خلال كرة قطعت عن طريق سايكو كونتيه مررها إلى عبد الرحمن مجدي الذي مررها إلى كارميلو لتصل الكرة إلى وجيه عبد الحكيم يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة تخترق شباك حارس مرمى البنك الأهلي.

حاول فريق البنك الأهلي في العديد من الفرص، من تعديل نتيجة المباراة، بعد هدف الدراويش المبكر في اللقاء، ولكن دفاعات ونظام الإسماعيليلة كانت بالمرصاد لفريق البنك.

العودة من أسامة فيصل

عاد أسامه فيصل في نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بالهدف الأول لفريق البنك الأهلي، عن طريق أسامة فيصل، من خلال كرة طولية رائعة من وسط الملعب عن طريق محمد دبش إلى أسامة فيصل الذي انفرد بالمرمى من يمين منطقة الجزاء وسدد كرة بين قدمي حارس مرمى الإسماعيلي لتسكن الشباك.

وبهذا التعادل يواصل الإسماعيلي في صدارة المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، برصيد 5 نقاط، فيما يحل البنك الأهلي في المركز السادس برصيد نقطتين.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في الدفاع: عبد الله جمعة - باهر المحمدي - محمد عمار - عصام صبحي

في الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد عادل - عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي

في الهجوم: وجيه عبد الحكيم - كارميلو ألجاراناز

تشكيل البنك الأهلي أمام الإسماعيلي:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: عاصم صلاح - أحمدالعش - محمد أحمد "دبش" - أسامة إبراهيم - أحمد ياسين

خط الوسط: محمود سيد - محمد بسيوني - أحمد سعيد - محمد حامد

خط الهجوم: فادي فريد

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي – عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد عمار – مروان صحراوي – محمد دسوقي

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمود عبد العاطي – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – سايكو كوناتيه – محمد الشامي – جان موريل

الهجوم: كارميلو ألجازانزا – دييجو فيرناندو