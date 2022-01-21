إنجاز 90% من أعمال توصيل الصرف الصحى والمياه لمستشفى حورس بإدفو

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، أن لجنة المتابعة الميدانية والمكتب الفنى بالمحافظة برئاسة محمد مندور وأسماء برجاس، أجرت جولة ميدانية بمستشفى حورس العام، والذى تم الانتهاء منه بنسبة 90% من أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى والمياه للمستشفى بتكلفة 24 مليون جنيه.





جاء ذلك بناء على تكليفات المحافظ أشرف عطية، بتفقد المشروعات الجارية بمدينة إدفو للوقوف على معدلات التنفيذ وأهم المعوقات التى تواجه سير العمل من أجل تلافيها ودفع الجهود للإسراع بتنفيذ الأعمال فى أقرب وقت ممكن وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وذكرت المحافظة، فى بيان لها اليوم، أنه رافق اللجنة خلال جولتها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان، والذى أوضح أن أعمال توصيل خطوط الصرف الصحى والمياه للمستشفى تمت بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، كما أنه تم إنهاء 98% من إجمالى الأعمال الجارية لإنشاء المستشفى والذى سيخدم حوالى نصف مليون نسمة، ويضم 3 مبانى بها 170 سريرا فى جميع التخصصات والأقسام، وأيضا 6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، و11 عيادة خارجية، بجانب قسم غسيل كلوى يضم 59 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 31 حضانة و20 سريرا للعناية المركزة، علاوة على أقسام الأشعة والمعامل والمكاتب الإدارية وسكن الأطباء.

وأوضح إبراهيم سليمان، أن اللجنة تابعت أيضا الأعمال الجارية لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إدفو بطول 1.5 كم وبتكلفة 2.5 مليون جنيه وبمعدل تنفيذ وصل إلى 50%، والذى من المقرر الانتهاء منه فى مارس المقبل، بالإضافة إلى أنه تم إنهاء نسبة 70% من مشروع تجميل مدخل مدينة إدفو الشرقى بتكلفة مليون جنيه، علاوة على إنهاء تنفيذ نسبة 30% من مشروع تجميل المدخل الجنوبى بتكلفة 600 ألف جنيه، فضلاً عن تنفيذ نسبة 40% من أعمال البوابة الرئيسية والمنطقة المحيطة بتكلفة 800 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم إنهاء نسبة 50% من تطوير الحملة الميكانيكية وشراء معدات للنظافة العامة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، بجانب أنه جارى إستكمال مبنى المطافئ بوادى الصعايدة بتكلفة 700 ألف جنيه، وهو الذى يتوازى مع إنهاء نسبة 50% من أعمال مشروع إدخال الغاز الطبيعى والمخطط الانتهاء منه فى مايو المقبل، فيما تم تنفيذ 80 % من المدفن الصحى بتكلفة 35 مليون جنيه بحاجر إدفو.