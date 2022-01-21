ضمن حياة كريمة.. قافلة طبية بالمعصرة تقدم خدماتها لـ5 آلاف مواطن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ5 آلاف مواطن، من خلال قافلة طبية تم تنفيذها بمنطقة المعصرة التابعة لمركز طبى حدائق حلوان، بمحافظة القاهرة، وذلك على مدار يومى 17 و18 يناير من الشهر الجارى.





تأتى القافلة الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين فى الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء بصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة ضمت تخصصات "الباطنة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جراحة المسالك البولية، الجلدية، الأسنان، الأنف والأذن، تنظيم الأسرة"، فيما تم تحويل 1000 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية.

وأضاف أنه تم إجراء 500 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، لافتة إلى عقد 10 ندوات تثقيفية لرفع مستوى الوعى الصحى لدى المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، حرصا من الوزارة على خفض أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.