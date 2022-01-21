التنظيم والإدارة: الموافقة على تنفيذ أكثر من 133 حكما قضائيا لصالح موظفين

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، موافقة الجهاز على تنفيذ أكثر من 133 حكما قضائيا لصالح موظفين حاليين أو سابقين بدءا من أول يوليو 2018 حتى الآن.





جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى عقدها الجهاز، اليوم الجمعة، بالعين السخنة، لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان"الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أن الجهاز أنشأ بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة قسما قضائيا تابعا للهيئة بمقر الجهاز، وذلك فى إطار التعاون الوثيق والمثمر مع الهيئة لمكافحة الفساد الإدارى، والحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن إنشاء القسم يهدف للمساهمة فى سرعة تنفيذ الجهاز للأحكام القضائية التى يحصل عليها الموظفون بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من أساليب التحايل على القانون، والاستغلال غير الشرعى للأسانيد القانونية، وهى المرة الأولى التى فى تاريخ الجهاز يتم إنشاء قسم قضائى به.

وأوضح أن قرار رئيس هيئة قضايا الدولة تضمن اختصاص القسم بالإشراف على الشؤون القانونية بالجهاز ومتابعة القضايا المتعلقة به لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.