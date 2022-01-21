اجتماعات وقرارات مهمة.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وذلك فى ظل قيام رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، حيث نص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11-1-2022.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ليكون لها كيان إدارى منفصل، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة، بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التى تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز "س. ص" لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء "س. ص"، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4-11-2021، ووفقاً للاتفاق يكون مقر المركز فى مصر.

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومتين المصرية، والأمريكية الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، حيث يهدف التعديل الخامس إلى إضافة مبلغ 28 مليونا و325 ألفا و185 دولارا لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالى لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 155 مليونا و887 ألفا و626 دولارا.

كما تضمنت القرارات، وفقا للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الحد الإدارى بين محافظتى بورسعيد، وشمال سيناء، لتصبح مدينة "سلام" بكاملها داخل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد كمجتمع عمرانى جديد، فى حين تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان، تعادل 135748 م2 ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح استكمال تطوير مدينة الأمل "منطقة عزبة الهجانة سابقا".

بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن استنزال بعض مساحات الأراضى المملوكة للدولة، والمخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتخصيصها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحافظات أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، لاستخدامها فى المشروعات التنموية المختلفة.

كما تمت الموافقة على تخصيص عدة قطع من الأراضى المملوكة للدولة، بمحافظتى أسيوط والمنيا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها فى تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح، والطاقة الشمسية، والخلايا الفوتوفلطية، سواء بنفسها عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع.

وشملت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار "سكنية – إدارية – تجارية" من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، فضلاً عن استعراض الترتيبات الجارية بشأن مشاركة مصر كضيف شرف فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، خلال الفترة من 15- 18 يونيو 2022، والاستعدادات الخاصة بتجهيز الجناح المصرى فى هذا المنتدى.

بجانب الموافقة على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية فى الأسواق الدولية، كما تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل النهرى لتنظيم عملية منح التراخيص وإدارة وتشغيل المعديات والعائمات على نهر النيل خلال فترة انتقالية، لحين الانتهاء من إصدار القانون الخاص بهذه المنظومة، الذى بموجبه ستكون الهيئة العامة للنقل النهرى هى المسئول الأول والأخير عن إصدار التراخيص والمتابعة لجميع المعديات والعائمات وغيرها على نهر النيل.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد اجتماع مع وزير النقل لاستعراض موقف عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة الطبية.

وأكد أهمية تلقى اللقاح المضاد لـ كورونا، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، وذلك بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

فضلاً عن اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل خطة تنمية الثروة السمكية فى البحيرات، والمشروع القومى لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، وذلك بحضور نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورئيس مركز البحوث الزراعية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتى البترول والمالية، وذلك بحضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ومستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعى، وتمت مناقشة عدد من الملفات مثل نجاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات الرئيس لتحسين ظروف معيشة المواطن، ومؤشرات الأداء للنصف الأول من العام المالى الجارى، وكذلك اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة موقف تنفيذ المجمعات الصناعية فى مختلف المحافظات، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته فى توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطنى، فيما عقد اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومدير برنامج "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

كما تضمنت الاجتماعات أيضا كما أبرز التقرير، اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، فى إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور وزيرى قطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصرى الكورى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بحضور الرئيس الكورى الجنوبي، حيث قال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية انعكس على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك، مشيراً إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الكورية لنقل التكنولوجيا بعدد من المجالات الصناعية وعلى رأسها قطاعا الاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة نيابة عن الرئيس السيسى أمام هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقى، حيث تم استعراض موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن فى القارة الإفريقية، بجانب الدعوة إلى صياغة استراتيجية إفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، بالإضافة إلى حوار مع قناة "BBC عربى" ضمن برنامج بلا قيود، وأكد أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن الأرقام تعكس حجم ما تحقق فى الدولة المصرية.

وبشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، جاء فى التقرير، لقاء مع رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف، إلى جانب لقاء مع وزير السياحة والآثار لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة مثل موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح، وجهود رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة فى سانت كاترين تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وكذلك لقاء مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية لاستعراض موقف تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخطط المقترحة لإدارتها وتشغيلها، فضلاً عن لقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، والوفد المرافق لها، وأعرب عن تطلع مصر للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية فى إطار استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف COP27.