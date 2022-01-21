جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة شدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال الرقابة على أعمال البناء وعدم السماح بوجود مخالفات بنائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم والتعامل الفورى مع أى حالات مخالفة.
كما وجه المحافظ، بالتوسع فى توفير ساحات انتظار السيارات والمواقف الحضارية ومنع حالات الانتظار العشوائى للسيارات أعلى الأرصفة ومنع المواقف العشوائية لسيارات السرفيس وتوفير أماكن بديلة لعدم التأثير على حالة المرور ومنع التكدسات.
ووجه المحافظ بضرورة مراعاة ارتفاعات الأرصفة وسرعة الانتهاء من رصف وتطوير الشوارع الجانبية والمتفرعات ومنع تراكم ناتج الأعمال وتغطية كابلات الكهرباء وتهذيب الأشجار والنباتات بالجزر الوسطى والحدائق الخاصة بالميادين.
بالإضافة إلى إزالة الإعلانات غير المرخصة والعبارات الدعائية على أعمدة الكبارى وجدران المنشآت، وإزالة الحواجز والأوتاد الحديدية المستخدمة فى حجز أماكن انتظار المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها محافظ الجيزة، ورافقه خلالها المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقي واللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيه جديد من محافظ الجيزة بشأن ساحات انتظار السيارات بالدقى والعجوزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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