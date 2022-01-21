رابط استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم من النقل

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن إتاحة الرابط الإلكترونى https://seconded.caoa.gov.eg/Deputed/AppInfo.aspx ، لاستعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم من النقل.





جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى عقدها الجهاز، اليوم الجمعة، فى العين السخنة، لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان" الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن رئيس الوزراء وافق على نقل 1129 موظفا منتدبا إلى الجهات الإدارية المنتدبين إليها، كما يعمل الجهاز على الانتهاء من دراسة دفعة أخرى يبلغ عددها 1468 منتدبا، تمهيدا لعرضهم على رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تقدم للجهاز حتى الآن 12 ألفا و877 موظفا منتدبا، منهم ألفان و844 موظفا تقدموا بمستندات مكتملة، وينتظر الجهاز استكمال الباقين لمستنداتهم.

وأوضح أن الجهاز سبق وأنشأ موقعا إلكترونيا لتيسير أمور الموظفين المُنتدبين بمختلف وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، وذلك بإتاحة تسجيلهم على الرابط : https://seconded.caoa.gov.eg/، وذلك عبر إدخال عدة بيانات منها البيانات الأساسية للموظف، ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية، وتاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذت بشأن نقلهم -إن وجدت-، وذلك حتى يتسنى للجهاز حصر البيانات الخاصة بهم والتنسيق مع الجهات المعنية للنظر فيما يمكن اتخاذه بشأنهم من إجراءات تسهم فى استقرار أوضاعهم الوظيفية والأسرى.