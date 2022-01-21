التنظيم والإدارة: طلبنا 19 ألف موظف منذ أول يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز أعلن على بوابة الوظائف الحكومية لصالح 197 جهة، عن 678 مسمى وظيفى، ليشغلهم 19 ألفا و485 موظفا، منذ أول يوليو 2021.





جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى عقدها الجهاز فى العين السخنة اليوم الجمعة، لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى .. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وطالب رئيس الجهاز الباحثين عن فرص عمل بمتابعة بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتم نشر جميع إعلانات الوظائف فى الجهات الحكومية، وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016. وأشار إلى أن الجهاز أطلق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، فى أول يوليو 2021 لتختص بنشر إعلانات الوظائف فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك فى إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفى إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.

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