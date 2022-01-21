وزير الأوقاف: مصر تشهد نقلة غير مسبوقة فى كل المجالات (صور)

جدة - نرمين السيد - وشدد وزير الأوقاف خلال اجتماعه اليوم مع قيادات الدعوة أوقاف كفر الشيخ فى إطار التواصل المستمر مع جميع المستويات القيادية بالمديريات الإقليمية وبحضور محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين- أنه لا تهاون فى تطبيق التعليمات الخاصة بضبط الخطبة وقتا وموضوعا، كما أكد على عدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنبر، مؤكدا أن صفحة الإمام على مواقع التواصل كمنبره، وأن علينا تكثيف الجهود لضبط الخطاب الدعوى.

وأشار الوزير إلى أن موضوع خطبة اليوم كان بعنوان: "ضوابط بناء الأسرة"، مؤكدا أن استقرار الأسرة من أساسيات الحياة، فرب الأسرة الذى يعانى من عدم استقرار أسرته سيعانى أيضا من عدم استقرار عمله، وسيؤثر كذلك على باقى أفراد الأسرة مما يخلق مجتمعا مفككا، مشيرا إلى قوله تعالى: "ومن ‌آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون" أى: ليسكن الرجل إلى زوجته وتسكن هى إليه، ولم يأت فى القرآن الكريم لفظ زوجة أبدا ولا حتى عند الجمع، فالمرأة نظير للرجل، والعلاقة بينهما لا تقوم على المغالبة بل على الرحمة والمودة والسكينة، مشيرا إلى مبادرة "سكن ومودة" التى أطلقتها وزارة الأوقاف ستكون بإذن الله تعالى نقلة تثقيفية وتوعوية لدى الأسرة المصرية.

كما أشار وزير الأوقاف إلى نجاح مشروع صكوك الأضاحى وتحقيقه عائدا غير مسبوق فى العام الهجرى 1443هـ، حيث حقق 142 مليون جنيه، مكنت الوزارة من توزيع 1453 طنا من لحوم أضاحى الأوقاف على مليون و453 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، مما دعا إلى تعميم الفكرة وإطلاق الوزارة لـ"صك الإطعام"، والذى يمتد على مدار العام، مؤكدا أن مشروع صكوك الإطعام يحمل أبعادا شرعية ومجتمعية وإنسانية كبيرة، وهو نموذج للتعاون بين مؤسسات الدولة، وسيتم توصيل الصك إلى مستحقيه بعزة وكرامة ومنع تصوير أى أحد من المستفيدين.

وفى كلمته، أشاد محافظ كفر الشيخ بجهود وزير الأوقاف دعويا واجتماعيا مؤكدا دوره البارز والمؤثر والقوى فى تأهيل الأئمة مما أنتج تطورا كبيرا فى مستوى وأداء الأئمة وضبط الخطاب الدينى، إضافة إلى دوره البارز على الصعيد الاجتماعى من خلال المبادرات المتعددة التى تطلقها وزارة الأوقاف، والتى تهدف إلى الحفاظ على الأسرة المصرية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن صك الإطعام الذى أطلقته وزارة الأوقاف من أهم هذه المبادرات التى توفر الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.