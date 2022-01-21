/674019/راح-ضحيته-11-شخص-الأزهر-يدين-هجوم-داعش-الإرهابي-بديالى-في-العراق

أصدر الازهر الشريف بيان يدين فيه بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي، فجر اليوم والذي وقع على أحد المواقع العسكرية في محافظة ديالى بالعراق زاسفر عنه مصرع 11 شخص.

دوت الخليج

ما جدد الازهر الشريف رفضه لكافة الجرائم وأعمال العنف التي ترتكبها هذه التنظيمات الارهابية والتي يتبرا منها الإسلام ورسول السلام عليه الصلاة والسلام.

الأزهر يدين هجوم داعش الإرهابي بديالى في العراق

كما شدد الازهر على ضرورة التضامن الدولي من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه، حيث تقدم لإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى العراق قيادة وشعبا وإلى أسر الضحايا.

داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا الذي راحوا جراء هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

هذا وأعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه للكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، في وفاة نجله المهندس شادي عبدالمنعم سعيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، دعا فيه شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وشُيعت أمس الأربعاء، جنازة المهندس شادي، نجل عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء إثر أزمة قلبية وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس.

جاء ذلك بمشاركة كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز سياسية على أن يجرى عزاء الراحل، مساء غدًا الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.