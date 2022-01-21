/674005/موعد-قرعة-تصفيات-إفريقيا-المؤهلة-لبطولة-كأس-العالم-2022-والقنوات-الناقلة

تنطلق قرعة الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، غداً السبت الموافق الثاني والعشرين من يناير الجاري، في الساعة الخامسة مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الدور الحاسم من التصفيات النهاية الإفريقية على تأهل عشرة منتخبات يأتي بينهم 4 عربية، وهي: مصر – والمغرب – والجزائر – وتونس – ونيجيريا – والكاميرون – ومالي – وغانا – والسنغال – وجمهورية الكونغو.

تصنيف المنتخبات العشرة:

المستوى الأول: السنغال – والمغرب – وتونس – والجزائر – ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – والكاميرون – وغانا – ومالي – والكونغو الديمقراطية.

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، ويتأهل من خلاله 5 منتخبات لكأس العالم 2022.

ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس العالم للدور الفاصل عن قارة أفريقيا إلى وعائين، حيث يتواجد في الأول المنتخبات الخمس صاحبة أفضل تصنيف في شهر نوفمب 2021، بينما يظهر في الثاني الأقل تصنيفًا.

تبدأ القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى، وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر

تصنيف منتخبات افريقيا

وضم المستوى الأول منتخبات: المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال.

بينما دخل المستوى الثاني كل من منتخبات: مالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومصر.

وستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا على أن تلعب مباراة الذهاب على أرض الأخيرة.

القنوات الناقلة لتصفيات المونديال

وسيتم بث القرعة على منصات كاف الرقمية ومن بينها قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وينتظر أن تكون شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وستخصص الشبكة كالعادة القناة الإخبارية لنقل القرعة "beIN SPORTS NEWS"، بجاتنب ذلك تبث على قنواةت أون تايم سبورت.