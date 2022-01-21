/674012/سموحة-ترفض-الإستسلام-وتحقق-الفوز-على-الجونة-بكأس-الرابطة

انتهت أحداث مباراة سموحة والجنوة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم فريق سموحة في نتيجة المباراة، في الدقيقة الـ 12 من عمر اللقاء، عن طريق إليا سيلا، من خلال متابعة من كرة ركنية من الجانب الأيمن من الملعب.

رد فريق الجونة بهدف التعادل في الدقيقة الـ 56 من عمر المباراة، عن طريق كريم طارق، ليعيد فريقه لأحداث المباراة.

رفض فريق سموحة الخروج من المباراة بهدف التعادل، ليضربوا بالهدف الثاني، في الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد عيد.

بهذا الفوز يرفع فريق سموحة رصيده للنقطة الرابع، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، ويلية فريق الجونة، بنفس الرصيد، ولكن هنا تأتي قاعدة المواجهات المباشرة في تقدم الفريق السكندري.

تشكيل سموحة أمام الجونة:

حارس المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: أحمد رمضان - أحمد عيد - خالد عبد الفتاح - محمد شكري

خط الوسط: محمود حليمو - محمد كناريا - مصطفى الخواجة - صديق اوجولا - أبو بكر ليادي

خط الهجوم: اليا سيلا

وفي الجانب المقابل أعلن رضا شحاته، المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، والتي يأتي بها بتكتل في وسط الملعب، لمحاولة تضيق المساحات على الفريق السكندري.

تشكيل الجونة أمام سموحة:

حارس المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - محمود الجزار

خط الوسط: عمرو سعداوي - نور السيد - سيف العجوز - الان كيامبادي

خط الهجوم: محمود شبراوي - خالد قمر - كريم طارق

نتيجة مباراة الإسماعيلي وسموحة

حقق نادي الإسماعيلي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الجولة الاولى من كأس الرابطة المصرية.

وقدم الإسماعيلي مباراة قوية وأستطاع لاعبوه أن يحسموا اللقاء لصالحهم، بينما لم يقدم سموحة المردود الجيد خلال المباراة.

وسجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 5، من تسديدة قوية جائت على يمين الهاني سليمان جارس سموحة الذي لم يستطيع التصدي للكرة.