الراعي الرسمي للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

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كشف النادي الأهلي عن الشركة الراعية الرسمية له في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، والتي تنطلق في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستكون شركة "وي" الراعي الرسمي للأهلي في مونديال الأندية، والتي يشارك بها المارد الأحمر، ممثل القارة الإفريقية في البطولة.

يحصل النادي الأهلي على 10 مليون جنيه، من الشركة الراعية في كأس العالم، مقابل حقوق رعاية قميصه خلال المونديال.

ويواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، في الخامس من فبراير القادم، في الساعة السادسة والنصف مساء.

غيابات الأهلي للمشاركة مع المنتخب

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.