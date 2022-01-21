مراد منير مستنجدًا بالسيسي بعد التهديد بطرده:«يرضيك أنام في الشارع بالبرد ده»

/674018/مراد-منير-مستنجدا-بالسيسي-بعد-التهديد-بطردهيرضيك-أنام-في-الشارع-بالبرد-ده

وجه المخرج مراد منير زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مستنجدًا به بعد تهديده بطرده هو وأسرته بالشوارع.

دوت الخليج يرصد استغاثة المخرج مراد منير بالرئيس السيسي بعد التهديد بطرده.

مراد منير يستغيث بالسيسي

وكتب منير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "سيادة الرئيس.. أتوجه اليك كأحد أبناءك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردى من الشقة التى استأجرتها أنا وزوجتى فايزة كمال منذ ٨ سنوات".

مراد منير مهدد بالطرد من منزله

وأضاف: "وسأصبح أنا وعفشى فى الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ منى الايجار وكسبت قضية طردى.. رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لانتقل لمكان آخر، وهددنى بإلقاءى وأولادى فى الشارع صباح الأحد.. يرضيك أنام فى الشارع فى البرد ده".

مراد منير ينفصل عن زوجته

من جانبه، أعلن مراد منير مؤخرًا انفصاله عن زوجته، وذلك بعد عدة أشهر قليلة من زواجه وتحديًا في مايو الماضي.

وكتب مراد منير، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال: "رجعت عازب تانى.. انفصلت أنا وسلوى أجمل وألطف ست في الدنيا بس تقول إيه في النصيب".

مراد منير يتعرض لأزمة صحية

وكان المخرج المسرحي مراد منير زوج النجمة الراحلة فايزة كمال، تعرض لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بصورة طارئة، وتفاقمت حالته وأصيب بجلطة في المخ، ليتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي ويتم نقله بحالة خطرة إلى مستشفى الشبروايشي.

مراد منير يتألق بمسرحية «السلطانية»

يذكر أن مراد منير قدم مؤخرًا مسرحية بعنوان «السلطانية»، بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي إبراهيم، وتم تصويرها للعرض أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

السيرة الفنية لمراد منير

قدًم مراد منير العديد من الأعمال المسرحية التي تزيد عن 14 عملا، كما وأيضا تضمنت أعماله الأفلام السينمائية الشهيرة مثل ملك الشحادين، والملك هو الملك، ظهر جانب سياسي عسكري بشخصية المخرج مراد منير على إثر انضمامه للمقاومة في 1967م وتم اعتقاله أكثر من مرة ولهذا تم تلقيبه بالمشاغب، كما وأشار المخرج محمد منير عبر لقاء خاص على شاشة قناة النهار بأنه هو من لقًب محمد منير بالملك وعلى الرغم من هذا لم يقدره محمد منير ولم يحضر عزاء زوجته الراحلة فايزة كمال.