نصف شهر مكافأة للعمال بمجلس سيوة لجهودهم فى الاستعداد لمهرجان التمور

جدة - نرمين السيد - أكد خالد شعيب محافظ مطروح، أهمية مهرجان التمور الدولى، المقرر انطلاقه غدا السبت، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يحققه من استفادة وإضافة للمزارعين والمنتجين بواحة سيوة من خبرات ومعلومات استفاد منها أهالى سيوة.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مع أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الدكتور عبدالوهاب زايد، لبحث التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان التمور الدولى، والذى تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى الإماراتية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة مطروح.

وقرر المحافظ مطروح، صرف نصف شهر مكافأة للعمال بمجلس مدينة سيوة، على الجهود المبذولة استعدادا لمهرجان التمور الدولى الخامس بسيوة من أعمال نظافة وإنارة وتجهيزات وغيرها.

من جهته، أكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى أن مهرجان التمور الدولى ينطلق منه الطموحات والإنجازات سواء بسيوة أو الوادى الجديد أو الواحات البحرية واستراتيجية زراعة النخيل وغيرها. ونقل أمين عام جائزة خليفة الدولية، تحيات نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتى، ودعمه للمهرجان، موجهًا الشكر لكل من ساهم من تنفيذيين وشعبيين ومتطوعين بمحافظة مطروح كفريق واحد، والحرص على نجاح المهرجان، مع التأكيد على تقديم جميع الدعم والتعاون، وكذلك الشكر لجهود اللجنة العلمية على تقيمها واختياراتها لنتائج الفائزين، والتى سيعلن عنها خلال المهرجان.

يذكر أن المحافظ شهد، صباح اليوم، بروفة طابور العرض للفلكور السيوى المشارك فى برنامج افتتاح فعاليات المهرجان الدولى الخامس للتمور والذى يقام خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجارى، كما شهد المحافظ الترتيبات النهائية لأجنحة المهرجان للشركات والعارضين المشاركين من المصريين والدول العربية والأجنبية.