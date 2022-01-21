وكيل أوقاف الإسكندرية: سنمر على كل مسجد وزاوية.. ولا مكان لمقصر أو مهمل

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن وزارة الأوقاف أولت اهتمامًا بالغًا ببناء المساجد مبنى ومعنى، بافتتاحها اليوم 27 مسجدًا، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من الأول من يوليو الماضى حتى الآن 519 مسجدًا، منها 443 مسجدا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و76 مسجدًا صيانة وترميم.





جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجد "الحبيب المصطفى" بقرية المهاجرين إدارة أوقاف الرمل، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وأضاف أن الوزارة، عقدت دورات تدريبية وتثقيفية لتدريب الأئمة لمواكبة العصر ليكونوا على قدر المسؤولية التى اصطفاهم الله لها؛ لنشر صحيح الدين والفكر الوسطى المستنير بالحكمة والموعظة الحسنة، كما انطلقت الوزارة إلى الفضاء الإلكترونى من خلال 31 موقعًا وصفحة وقناة وتطبيقًا لتغطى جميع متطلبات الجماهير بـ"السوشيال ميديا". على صعيد آخر، مر الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل الوزارة، على عدد من مساجد الإدارات الفرعية، لمتابعة انتظام سير العمل بها واستعدادها لاستقبال المصلين. وأكد أنه لن يترك مسجدًا ولا زاوية إلا وسيمر عليها ويتابعها بنفسه، قائلاً: "لا مكان لمهمل أو مقصر أو كسول"، كما تفقد أسطح هذه المساجد، مطالبًا الجميع بالهمة والاستنفار لتنفيذ التوجيهات ليؤكدوا أنهم على قدر المسئولية الدينية والوطنية المنوطة بهم، وقادرون على تحملها فى أى مرحلة.

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