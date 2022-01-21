الأزهر يدين هجوم ديالى الإرهابى: الإسلام ورسول السلام براء من هذه التنظيمات

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابى الذى شنه تنظيم "داعش" الإرهابى، فجر اليوم الجمعة، على أحد المواقع العسكرية فى محافظة ديالى بالعراق، وراح ضحيته 11 شخصًا.





وجدد الأزهر - فى بيان اليوم - رفضه لكل الجرائم وأعمال العنف التى ترتكبها هذه التنظيمات التى يبرأ منها دين الإسلام ورسول السلام، مشددًا على ضرورة التضامن الدولى من أجل اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه. وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى العراق، قيادة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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