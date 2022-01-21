حتى الآن.. تحديث إلكترونى لبيانات 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز من تحديث بيانات 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا إلكترونيا حتى الآن منهم 51.64% إناث، و48.36% ذكور، وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا والذى ينفذه الجهاز.





جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى عقدها الجهاز اليوم الجمعة، بالعين السخنة لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإدارى.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكشف رئيس الجهاز أنه فيما يتعلق بالحالة الوظيفية تبلغ نسبة غير القائمين بالعمل 4.91%، بينما تبلغ نسبة القائمين بالعمل 94.78%، وبشأن الحالة الاجتماعية، أشار إلى نسبة الأعزب تبلغ 8.30%، والمتزوج 59.22% ، والمطلق 1.12%، والأرمل 2.07%، بينما تبلغ نسبة المتزوج ويعول 29.30%.

وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسى، قال الشيخ، إن نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة تبلغ 2.33%، ودرجة الماجيستير، 1.60%، والدبلوم 1.88%، زمالة 0.15%، مؤهل عال 45.09%، مؤهل فوق المتوسط 12.33%، مؤهل متوسط 27.53%، مؤهل أقل من المتوسط 3.58% ، يقرأ ويكتب 3.98% ، أمى 1.69%.

وأضاف أن الجهاز أنشأ قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفي، فى إطار المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، حيث انتهى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيًا والتى شملت دواوين عموم الوزارات، وذلك لعدد 31 وزارة كمرحلة أولى، وتم تسليم جميع الوزارات اسطوانة مدمجة C.D متضمنة نسخة من البيانات المتعلقة بجميع الموظفين بدواوين عموم الوزارات، والتى تم إطلاقها فى أكتوبر 2018، إلى جانب العمل بالتوزاى فى المرحلتين الثانية فى الجهات التابعة للوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح والجامعات، والمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات.