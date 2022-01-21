عيد الشرطة .. لميس جابر تحكى قصة عمرها 70 عامًا

جدة - نرمين السيد - تحدثت الإعلامية لميس جابر من خلال برنامجها "خمسينية شاى" المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، عن معركة الإسماعيلية 1952 وبسالة وشجاعة رجال الشرطة فى تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ذلك الوقت.





وقالت إنه فى يوم 25 يناير 1952 احتشدت قوات ضخمة من الجيش البريطانى وحاصروا مبنى محافظة الإسماعيلية فى محاولة منهم للاحتلالها، ونشبت معركة دموية استبسل فيها جنود الشرطة وأظهروا شجاعة جعلتهم مثالًا يحتذى به فى التاريخ خصوصًا بعد أن أصدر فؤاد سراج الدين وزير الداخلية حينذك قرارا بعد الاستسلام وطالب قواته بمقاومة الاحتلال، وفى هذه اللحظة اقتحمت قوات الاحتلال الإنجليزى مبنى محافظة الإسماعيلية وأسرت من كان حيًا. وذكرت أنه منذ ذلك التاريخ أصبح يوم 25 يناير "عيدًا للشرطة"، والذى يُعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التى أودت بحياة خمسين من رجال الشرطة المصرية، وأصيب 80 آخرون على يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى، كما أنه أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة الإسماعيلية.

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