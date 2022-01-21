/674025/ارتفاع-مفاجيء-في-الأسعار-تعرف-على-سعر-الذهب-اليوم-الجمعة

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم، و`لك لمعرفة التكاليف المالية لجرامات الذهب في مصر، والذي شهد حالة من الارتفاع، حيث شهدت اسعاره في مصر اليوم الجمعة 21 يناير ارتفاع مفاجيء وذلك بمقدار 6 جنيه بمسوى الاعيرة المختلفة.

ارتفاع مفاجيء في الأسعار.. تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة

وجاء ذلك وفقا للشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب اليوم فى مصر بعد الارتفاع المفاجيء له :

سجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 918 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 803 جنيهات. سجل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة 688 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة إلى 6424 جنيها.

سجل سعر الذهب عالميا 28541 دولارا للأوقية.

هذا ونفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية، وعدم الاعتراف بها تزامناً مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء التعامل على المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالدمغة التقليدية وعدم الاعتراف بها تزامناً مع اعتماد المنظومة الجديدة للدمغ بالليزر، مُشددةً على أن كافة المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات التقليدية المتعارف عليها التي بحوزة التجار والمستهلكين سارية كما هي ومعتمدة من قبل مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة ولا تستدعي أي إجراء لاحق عليها، مُشيرةً إلى أن عملية الدمغ بالليزر تعد عملية تنظيمية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة، ولمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، بهدف إحكام الرقابة على هذه الصناعة، ومنع عمليات الغش.

تغير نظام الدمغات

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن تغيير نظام الدمغات المعمول به وتغير طابعاته من أحرف قديمة إلى حديثة على مر السنوات السابقة، يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين على مر السنين، لكن التحديث ومواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة واستخدام طرق حديثة للدمغ يعتبر إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة.

الإبلاغ عن الشكاوى

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

في سياق أخر تحدث الدكتور ولاء جاد عبد الكريم، مدير الإدارة المركزية لحياة كريمة، عن انجازات مبادرة حياة كريمة وما استاطاعت تحقيقه من عمل مروعات اساسية ومجمعات صناعية.

وجاء ذلك خلال مدداخلة هاتفية لله عبر فضائية اكترا نيوز، منوها أن معدلات الانجاز لمبادرة حياة كريمة تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، بل وفي بعض الاحيان تكون سابقة لهه بعدد كبير من التدخلات.

حياة كريمة: معدلات الانجاز بالمبادرة تسير وفق المخطط لها

واوضح الدكتور ولاء عبد الكريم أن حياة كريمة استطاعت ان تكفل كثير من مشروعات البنية الأساسية في القرى، مرافق الخدمات المجتمعية، مضيفا أن على وشك الانتهاء مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى.

مجمعات الخدمات الحكومية

واوضح عبد الكريم أن مجمعات الخدمات الحكومية يضم 6 خدمات متضمنة منها خدمات الادارة المحلية ، التضامن الاجتماعي ، التموين السجل المدني والشهر العقاري.