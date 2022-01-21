/674009/بالصور-أحمد-سليمان-من-داخل-نادي-الزمالك-مع-قائمته-في-الإنتخابات

تواجد أحد سليمان في مقر نادي الزمالك اليوم، في الساعات الأولى من اليوم، وتواجد معه بعض من قائمته المرشحه معه على مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يترشح أحمد سليمان على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، لفترة جديدة، بعد نهاية فترة مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

وتنطلق انتخابات مجلس إدارة جديدة لنادي الزمالك في الحادي عشر من فبراير القادم، والتي يتواجد أمامه على مقعد الرئاسة مرتضى منصور.

قائمة أحمد سليمان في انتخابات الزمالك

وتضم القائمة كلا من: هشام نصر على مقعد نائب الرئيس، وهاني شكري على مقعد أمين الصندوق، وفي العضوية فوق السن مصطفى عبدالخالق وعبدالله جورج ومصطفى بدوي والحسيني سمير ومصطفى سيف العماري والعضوية تحت السن الثنائي محمد طارق وسامح الخوانكي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": " إقامة انتخابات الزمالك يوم الجمعة 11 فبراير على يوم واحد، ذلك الطبيعي والمنطقي والذي كنا منتظرينه، بعيداً عن أي تصريحات أخرى من المسئولين الحاليين في الزمالك.

وأضاف: "بعد اعتماد اسماء المرشحين من جانب اللجنة الأولمبية، سنبدأ بالدعايا داخل النادي وهذا حق جميع المرشحين، أنتظر فقط اعتمادها رسمياً، لكي نتحدث مع الاعضاء داخل نادي الزمالك".

وأكمل: " المتواجدين حالياً في النادي هم ما لهم الحق في الدعايا داخل النادي مع الاعضاء ومجتكرين ذلك، ومنعوا الأخرين من ذلك الميزة، ليتمتعوا بها هم فقط، ولكن بعد اعتماد اسماء المرشحين بشكل رسمي من اللجنة الأولمبية سيختلف الأمر، ويصبح كل مرشح له الحق في الدعايا داخل النادي".

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.