/674013/المرشحون-لمنصب-عميد-كلية-الآثار-بسوهاج-يعرضون-خططهم-التطويرية

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الاثار، حيث تم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة الاجتماعات الرئيسية باستراحة الجامعة بالقاهرة.

وقد ضمت قائمة المرشحين لعمادة الكلية كل من الدكتور أشرف سيد محمد حسن، والدكتور فهيم فتحي إبراهيم عطا الله، والدكتور أحمد علي محمد النصاري.

وقال رئيس الجامعة، إن لجنة اختيار عميد لكلية الاثار انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل، خطة تطوير الكلية، ونقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية برمتها على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملائه بالعمل. جدير بالذكر أن لجنة الاختيار تشكلت بجانب رئيس الجامعة، كل من الدكتور محمد عبد الستار عثمان أستاذ متفرغ بكلية الاثار ونائب رئيس الجامعة الاسبق، ممثلا الجامعة في عضوية اللجنة، والدكتورة هبة مصطفى نوح، والدكتور أحمد عبد الله زايد ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد احمد احمد عوض الاستاذ المتفرغ بكلية الاثار ممثلا عن الكلية .

طب بشري سوهاج بناقش الحديث في امراض عيون الاطفال

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن قسم جراحة العيون بكلية الطب البشري نظم اليوم، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "الحديث في امراض عيون الاطفال"بالاشتراك مع الجمعية المصرية لعيون الاطفال والحول، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور اسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، ونخبة من اعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة، وذلك بمركز المؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بضيوف المؤتمر وقال ان الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من المؤتمرات العلميه، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات العلمية والبحثية بالداخل والخارج، والتي لها مردود ايجابي وعظيم في التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي، مما يؤدي الي تنميه القدرات والمهارات بصفه خاصه و الجامعة بصفه عامه، مثمناً دور قسم جراحة العيون في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المتميزه التي تهدف الي تطوير مهارات الاطباء للوصول إلى مستوى علمي متميز وتقديم خدمه طبية افضل لمرضي العيون.