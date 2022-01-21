/674017/كارلوس-كيروش-يوجه-رسالة-قوية-للمنتخب-الوطني-بعد-التأهلي-للدور-الـ-16

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على تقديم رسالة دعم لأبناء النيل، قبل مواجهة كوت ديفوار في الدور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة، له في دور المجموعات، على غريمة القاري منتخب السودان، بنتيجة هدف دون رد، عن طريق محمد عبد المنعم مدافع الفراعنة.

وقال كيروش: "المباريات الإقصائية.. أهنئكم شباب منتخب مصر.. لقد فعلتموها بالفعل واستحققتم أن ترتقوا إلى الأدوار الإقصائية".

وأضاف: "واليوم علينا أن نعرف ان الاختلاف بين الفوز والخسارة اصبح صغيرا جدا.. فالفريق الفائز هو من يستطيع إحداث الاختلاف عندما يكون جاهز لبذل كل شئ من أجل النجاح.. يفعل ويؤدي دائماً الصحيح لصالح فريقه".

واختتم: "يزيد من بذل تضحياته طبقاً لمستوى الطموحات، وسنخوض المباراة لهدف أسمى وبإصرار على أن نقدم أعظم أداء لمنتخب مصر".

موعد مباراة الأهلي وكوت ديفوار

وبهذا الفوز حل المنتخب الوطني في المركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة من نهائيات أمم إفريقيا، برصيد 6 نقاط، ويحجز مقعد في الدور الـ 16 من البطولة، بجانب منتخب نيجيريا صاحب الصدارة في المجموعة.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار ياوندي، استعدادًا للسفر إلى مدينة “دوالا”، التي تستضيف مباراة مصر مع كوت ديفوار، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتستغرق رحلة المنتخب الوطني من ياوندي إلى مدينة دوالا 30 دقيقة بالطائرة.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

ويواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري، يوم الأربعاء المقبل 26 من يناير، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1.

المواجهة الأخيرة بين مصر وكوت ديفوار

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.